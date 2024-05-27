Речі, які вже давно вийшли з моди, лише псують наші образи, пише Fashion 24. Тому дуже важливо розуміти, який одяг вже віджив своє та вважається неактуальним.

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Антитрендів на літо є не надто багато, але варто пам’ятати про їхню недоцільність, тому краще відмовитися від того, що спотворить образ.

Сандалі на танкетці

Танкетка цього року повертається в моду, а от такий варіант взуття вже давно неактуальний. Краще відмовитися від такого фасону, якщо не хочете мати дивний та смішний вигляд.

Антитренди літа 2024
Антитренди літа 2024 / Фото Pinterest

Футболка-туніка

Така туніка зараз зовсім не в моді. Футболки поло ще залишаються актуальними, однак від подовжених виробів, які називаються туніками треба відмовитися. Ця річ обтискає тіло, тож підкреслить найменші складочки на тілі.

Антитренди літа 2024
Неактуальна туніка на літо 2024 / Фото Pinterest

Масивні кросівки

Вже кілька років з моди вийшли масивні кросівки, втім деякі дівчата все одно продовжують їх носити. Вони спотворюють аутфіт, тому краще віддавати перевагу класичним кросівкам в білому кольорі, які пасують під будь-яке вбрання.

Антитренди літа 2024
Антитренди літа 2024 / Фото Pinterest

Замість цих речей обирайте класичні босоніжки з ремінцем на підборах чи танкетці, футболку поло в базовому кольорі чи кольорові кросівки на плоскій підошві.