Дизайнери люблять експериментувати, тому постійно створюють колекції звертаючись до минулих років, пише 24 Канал. Та не варто думати, що вони просто згадують про стару річ та залучають її в образи. Насправді вбрання проходить певне переосмислення і лише тоді з’являється на моделі під час показу.

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У 2024 році нас чекає досить цікаве повернення деяких речей, які ви якнайшвидше захочете на собі приміряти.

Капрі

Ці вкорочені штани з нульових знову будуть в моді. Чимало моделей виходили на подіум в капрях, тож модниці точно будуть демонструвати свої образи з цим елементом гардероба вже зовсім скоро. Найкраще капрі поєднуються з мінімалістичним вбранням та туфлями на підборах.



Речі з минулого, які знову будуть в моді / Фото Pinterest

Топи з високою горловиною

Такі топи – справжнє втілення естетики Old Money. Вони неймовірно пасуватимуть до штанів палаццо, штанів-сигарет, прямих джинсів чи спідниць-олівців. Робіть ставку на чорні, коричневі чи білі топи, які зможете поєднати з тренчами чи пальтами.



Речі з минулого, які знову будуть в моді / Фото Pinterest

Короткі шорти

Мода настільки швидко змінюється, що від довгих спідниць довжини максі ми перейдемо до ультракоротких шортів. Міксуйте їх з водолазками, жакетами, лонгслівами та светрами. Можете обирати між шортами зі стрейчу, екошкіри чи костюмної тканини.



Речі з минулого, які знову будуть в моді / Фото Pinterest