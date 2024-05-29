Створити стильні образи можна лише завдяки актуальному й трендовому вбранню, а це означає, що старомодним речам не місце в шафі, пише Fashion 24. Щоб деякі фасони штанів не зіпсували ваш образ, радимо прибрати з гардероба деякі позиції.

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Кюлоти

Вкорочені штани кюлоти вже давно вийшли з моди та перестали бути актуальними. Вони вкорочують зріст та спотворюють образ, тому краще обирайте подовжені штани палаццо, які не виходять з моди багато років.



Антитрендові штани на літо 2024 / Фто Pinteest

Скінні

Влітку такі штани є зовсім непрактичними, оскільки не дають ногам дихати. У сучасному світі скінні вже майже ніхто не носить, оскільки багато років тому вони втратили актуальність. Обирайте класичні штани, які не прилягають щільно до ноги або широкі джинси, які зараз є доволі популярними.



Антитрендові штани на літо 2024 / Фто Pinteest

З бантом

Бантики вже втратили свою популярність на речах, а на штанах тим більше. Якщо не хочете, щоб такий образ відправив вас на кілька років назад – не одягайте їх більше.



Антитрендові штани на літо 2024 / Фто Pinteest

Важливо пам'ятати, що мода циклічна, і те, що зараз вважається антитрендовим, може знову стати популярним через кілька років. Проте, якщо ви прагнете виглядати сучасно, краще уникати вищезазначених фасонів.