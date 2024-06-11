Почему-то возрождение прошлых трендов всегда ужасает, впрочем цикличность остановить трудно. Мир моды всегда будет возвращаться к вещам из прошлого, которые находят популярность в новых сезонах. Этим летом на модную арену вернулись капри.

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Капри – тренд лета 2024 года

Впервые капри появились еще в 1950-х годах, впрочем полюбились девушкам именно в 2000-х. Теперь укороченные брюки переживают свое второе возрождение благодаря ностальгии по моде прошлых десятилетий.

Многие дизайнеры представили капри в весенне-летних коллекциях. Приталенные варианты капри придают образу элегантности и утонченности. Выбирайте для себя капри длиной ниже колена в базовых оттенках, которые удачно сочетаются с любыми другими вещами. Что касается обуви, то делайте ставку на вьетнамки, слингбеки, босоножки или кроссовки.



Стильные капри на лето 2024 / Фото Elle

Всегда красиво смотрятся аутфиты в монохроме – черном или белом, поэтому можете сочетать капри в соответствии с верхом. Инфлюенсеры уже легко интерпретировали капри в повседневную жизнь и носят их с приталенными футболками, топами или интересными головными уборами – платками, бейсболками или панамами.

Наиболее трендовой моделью капри среди блогеров стали обычные черные леггинсы ниже колена, которые можно совместить с любым верхом, который найдется в шкафу. Если ищете для себя стильные образы – присмотритесь к стилизациям модных девушек.



Красивые капри на лето 2024 / Фото Elle



Стильные капри на лето 2024 / Фото Elle

Модные капри на лето 2024 / Фото Elle



Стильные капри на лето 2024 / Фото Elle

В общем в этом сезоне еще стоит обратить внимание на шорты-бермуды, которые считаются универсальной вещью для любого события. Они являются комфортными и стильными в жаркое время, подходят как для повседневного, так и для делового стиля. Больше о стилизации бермудов читайте в нашем материале.