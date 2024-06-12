Пижамные штаны уже были определенное время в моде, потом куда-то внезапно исчезли, а теперь снова набирают популярность. Этот предмет из спальни из шелка и хлопка готов дополнять наши городские образы.

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Пижамные брюки – тренд лета 2024

Эти брюки являются довольно удобным вариантом на лето, поскольку отличаются свободным кроем и широкими штанинами. Самыми популярными считаются классические однотонные цвета или принт в полоску или горошек. Также пижамные брюки богаты абстракцией и флористическими мотивами.

Красивее всего выглядят монохромные образы, когда штаны сочетаются с футболкой, майкой, топом или рубашкой одного тона. Выбирайте на верх рубашку на пуговицах, которая вместе со штанами выглядит как полноценная пижама. Такой образ можно сочетать с сандалиями, балетками, босоножками или кроссовками.

Полосатые брюки голубого оттенка уже являются воплощением скандинавской моды. Такой вариант наряда любят носить модницы нордических стран. Их также стоит дополнять классическими цветами сверху, чтобы придерживаться минимализма.

Геометрические узоры в классических тонах всегда выглядят дорого и красиво, поэтому выбирайте их для себя на лето, если хотите иметь элегантный вид. Если же вы предпочитаете нейтральные тона, то советуем сосредоточить внимание на пижамных штанах пастельных оттенков. Такие брюки являются универсальными и элегантными и подойдут для любого события.



Пижамные брюки – актуальный фасон этого сезона / Фото Pinterest



Пижамные брюки – тренд лета 2024 / Фото Pinterest



Пижамные брюки – актуальный фасон этого сезона / Фото Pinterest



Пижамные штаны – тренд лета 2024 / Фото Pinterest

Обратите внимание, что трендом лета стали еще и забытые нами капри. Они вернулись в моду с нулевых и снова имеют все шансы стать популярными. Как инфлюенсерки носят капри в повседневной жизни читайте в нашем материале.