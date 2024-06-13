Чтобы создать уникальный и неповторимый образ этим летом, советуем вам обратить внимание на 5 важнейших тенденций, которые царят в мире моды, пишет Fashion 24.

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Белые платья

Такие платья являются самыми популярными летом 2024 года. Этот стильный и универсальный элемент гардероба прекрасно подходит для солнечных дней. Выбирайте для себя простые и лаконичные силуэты без лишних деталей и делайте акцент только на чистоту линий и форм.

Трендовая одежда на лето 2024 год
Трендовая одежда на лето 2024 год / Фото Pinterest

Красный цвет

Яркий красный заметно укоренился в этом году и не будет выходить из трендов. Чтобы получить стильный вид, приобретите для себя футболку красного цвета, платье, сумку, обувь или головной убор.

Трендовая одежда на лето 2024 год
Красивая одежда на лето 2024 год / Фото Pinterest

Кроше

Техника кроше (вязание крючком) снова возвращается в моду. Сочетание ретро-эстетики и современных элементов создают уникальный стиль. К главным вещам на лето относятся платья, топы, купальники, юбки и сумки.

Трендовая одежда на лето 2024 год
Трендовая одежда на лето 2024 год / Фото Pinterest

Леопардовый принт

Эффектный анималистический принт все еще остается в моде. Он придаст образу определенной смелости. Чтобы интегрировать принт в свой гардероб, выбирайте для себя шелковые платья, юбки или купальники. Для того, чтобы получился смелый и гармоничный образ – сочетайте с базовым нарядом.

Трендовая одежда на лето 2024 год
Модная одежда на лето 2024 год / Фото Pinterest

Шорты-бермуды

Такие шорты идеально подходят для повседневной и формальной носки. Выбирайте для себя свободный крой, который обеспечит вам комфорт и легкость движений.

Трендовая одежда на лето 2024 год
Трендовая одежда на лето 2024 год / Фото Pinterest

Какие еще тренды будут летом 2024 года

  • Пижамные брюки – тренд лета 2024 года. Они идеально сочетаются с монохромными образами и рубашками на пуговицах.
  • Актуальными станут красные платья, которые подойдут для любых поводов. Дизайнеры предлагают различные варианты красных платьев, включая мини и макси с различными фактурами и формами.
  • В моду вернулись капри. Инфлюенсеры активно используют их в повседневных образах.