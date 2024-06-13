Чтобы создать уникальный и неповторимый образ этим летом, советуем вам обратить внимание на 5 важнейших тенденций, которые царят в мире моды, пишет Fashion 24.

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Белые платья

Такие платья являются самыми популярными летом 2024 года. Этот стильный и универсальный элемент гардероба прекрасно подходит для солнечных дней. Выбирайте для себя простые и лаконичные силуэты без лишних деталей и делайте акцент только на чистоту линий и форм.



Трендовая одежда на лето 2024 год / Фото Pinterest

Красный цвет

Яркий красный заметно укоренился в этом году и не будет выходить из трендов. Чтобы получить стильный вид, приобретите для себя футболку красного цвета, платье, сумку, обувь или головной убор.



Красивая одежда на лето 2024 год / Фото Pinterest

Кроше

Техника кроше (вязание крючком) снова возвращается в моду. Сочетание ретро-эстетики и современных элементов создают уникальный стиль. К главным вещам на лето относятся платья, топы, купальники, юбки и сумки.



Трендовая одежда на лето 2024 год / Фото Pinterest

Леопардовый принт

Эффектный анималистический принт все еще остается в моде. Он придаст образу определенной смелости. Чтобы интегрировать принт в свой гардероб, выбирайте для себя шелковые платья, юбки или купальники. Для того, чтобы получился смелый и гармоничный образ – сочетайте с базовым нарядом.



Модная одежда на лето 2024 год / Фото Pinterest

Шорты-бермуды

Такие шорты идеально подходят для повседневной и формальной носки. Выбирайте для себя свободный крой, который обеспечит вам комфорт и легкость движений.



Трендовая одежда на лето 2024 год / Фото Pinterest

Какие еще тренды будут летом 2024 года