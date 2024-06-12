Чтобы не выглядеть нелепо, стоит как можно быстрее избавиться от нескольких антитрендовых вещей, которые могут мгновенно испортить вам образ, пишет Fashion 24.

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Для того, чтобы ваш образ не был устаревшим, лучше обновите некоторые элементы гардероба нарядом, который является популярным и стильным. Вам не обязательно гнаться за трендовыми новинками, главное – вовремя отказаться от вещей, которые входят в список антитрендовых.

Цветочный чокер

В прошлом сезоне цветочный чокер был мегапопулярным и его носили все модные девушки, однако уже в этом году он потерял актуальность и считается немодным. Лучше выберите базовый бархатный чокер, который будет выглядеть гораздо лучше, чем цветочная аппликация на шее.



Антитрендовая вещь лета 2024 / Фото Pinterest

Логоминия

Надписи на футболках и лонгсливах уже вышли из моды, поэтому не советуем сосредотачиваться на таких вещах. Можете приобрести футболку со словами, но важно, чтобы на ней не было прописано бренда этого наряда.



Антитрендовая вещь лета 2024 / Фото Pinterest

Сандалии на тракторной подошве

Если не хотите осуждающих взглядов, откажитесь от сандалий на тракторной подошве. Они уже давно стали антитрендовыми и имеют довольно грубый вид на ноге. Лучше выберите для себя что-то женственное и стильное, что удачно дополнит джинсы, юбки или платья.



Антитрендовая вещь лета 2024 / Фото Pinterest

Для тех, кто уже готов на выходные ехать отдыхать на пляж или планирует отдых у бассейна, советуем обратить внимание на несколько антитрендовых купальников, от которых надо отказаться, потому что они уже давно не в моде. Как они выглядят – читайте в нашем материале.