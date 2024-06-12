Щоб не виглядати безглуздо, варто якнайшвидше позбутися від кількох антитрендових речей, які можуть миттєво зіпсувати вам образ, пише Fashion 24.

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Для того, щоб ваш образ не був застарілим, краще оновіть деякі елементи гардероба вбранням, яке є популярним та стильним. Вам не обов’язково гнатися за трендовими новинками, головне – вчасно відмовитися від речей, які входять у список антитрендових.

Квітковий чокер

Минулого сезону квітковий чокер був мегапопулярним і його носили всі модні дівчата, однак вже цього року він втратив актуальність та вважається немодним. Краще оберіть базовий оксамитовий чокер, який буде мати набагато кращий вигляд, аніж квіткова аплікація на шиї.



Антитрендова річ літа 2024 / Фото Pinterest

Логомінія

Надписи на футболках та лонгслівах вже вийшли з моди, тому не радимо зосереджуватися на таких речах. Можете придбати футболку зі словами, але важливо, аби на ній не було прописано бренду цього вбрання.



Антитрендова річ літа 2024 / Фото Pinterest

Сандалі на тракторній підошві

Якщо не хочете осудливих поглядів, відмовтеся від сандалів на тракторній підошві. Вони вже давно стали антитрендовими та мають доволі грубий вигляд на нозі. Краще оберіть для себе щось жіночне та стильне, що вдало доповнить джинси, спідниці чи сукні.



Антитрендова річ літа 2024 / Фото Pinterest

Для тих, хто вже готовий на вихідні їхати відпочивати на пляж чи планує відпочинок біля басейну, радимо звернути увагу на кілька антитрендових купальників, від яких треба відмовитися, бо вони вже давно не в моді. Як вони виглядають – читайте в нашому матеріалі.