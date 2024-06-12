Такий головний убір як хустинка знову опинився в центрі уваги. Виріб часто носить Белла Хадід та Кендалл Дженнер, а модні інфлюенсери теж доповнюють варіанти образів стильними хустинами.

Зверніть увагу Як виглядають універсальні сумки 2024 року: топові тренди, про які треба знати вже

Хустинка на голову – модний головний убір літа

Хустинки на голові часто асоціюються з відпочинком на пляжі чи на природі, оскільки цей універсальний аксесуар вберігає голову від перегріву та прикриває волосся від вигорання.

Якщо хочете, щоб головний убір був практичним – робіть ставку на темні тони, а от для літньої пори пасуватимуть пастельні та яскраві відтінки. Найактуальніше носіння хустини – зав’язування її назад, щоб з потилиці звисав трикутник, а ще її можна зав’язати як бандану. Будь-який з цих двох варіантів є актуальним.



Модні хустинки на літо 2024 / Фото Pinterest



Трендові хустинки на літо 2024 / Фото Pinterest

Хустинка будь-якому образу додає шарму та одразу робить літнє вбрання цікавішим. Обирайте для себе шовк чи льон, які чудово підійдуть на теплу пору року.

Щоб створити образ в європейському стилі, поєднуйте хустинку з романтичною сукнею чи літнім вбранням з відкритою спиною чи ногами. Цей класичний та безпрограшний варіант точно вам сподобається. Також до такої хустинки пасує спідниця з рюшами чи блуза в стилі бохо.

Особливої родзинки хустинка додає пляжному образу. Носіть її з купальником суцільним чи роздільним. В обох випадках хустинка вдало довершить образ.



Стильні хустинки на літо 2024 / Фото Pinterest



Трендові хустинки на літо 2024 / Фото Pinterest



Красиві хустинки на літо 2024 / Фото Pinterest

Головні убори на літо є важливим елементом гардероба, оскільки захищають від перегріву та випалювання волосся сонцем. Тому окрім хустинки, радимо зосередити увагу на кепках, панамах та капелюхах. Більше про ці головні убори читайте в нашому матеріалі.