Такой головной убор как платок снова оказался в центре внимания. Изделие часто носит Белла Хадид и Кендалл Дженнер, а модные инфлюенсеры тоже дополняют варианты образов стильными платками.

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Платок на голову – модный головной убор лета

Платки на голове часто ассоциируются с отдыхом на пляже или на природе, поскольку этот универсальный аксессуар уберегает голову от перегрева и прикрывает волосы от выгорания.

Если хотите, чтобы головной убор был практичным – делайте ставку на темные тона, а вот для летней поры подойдут пастельные и яркие оттенки. Актуально ношение платка – завязывание его назад, чтобы с затылка свисал треугольник, а еще его можно завязать как бандану. Любой из этих двух вариантов является актуальным.



Модные платки на лето 2024 / Фото Pinterest



Трендовые платки на лето 2024 / Фото Pinterest

Платок любому образу добавляет шарма и сразу делает летний наряд интересным. Выбирайте для себя шелк или лен, которые прекрасно подойдут на теплое время года.

Чтобы создать образ в европейском стиле, сочетайте платок с романтическим платьем или летним нарядом с открытой спиной или ногами. Этот классический и беспроигрышный вариант точно вам понравится. Также к такому платку подходит юбка с рюшами или блуза в стиле бохо.

Особую изюминку платок добавляет пляжному образу. Носите его с купальником сплошным или раздельным. В обоих случаях платок удачно завершит образ.



Стильные платки на лето 2024 / Фото Pinterest



Трендовые платки на лето 2024 / Фото Pinterest



Красивые платки на лето 2024 / Фото Pinterest

Головные уборы на лето являются важным элементом гардероба, поскольку защищают от перегрева и выжигания волос солнцем. Поэтому кроме платка, советуем сосредоточить внимание на кепках, панамах и шляпах. Больше об этих головных уборах читайте в нашем материале.