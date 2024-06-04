З року в рік мода на головні убори кардинально не змінюється, пише Fashion 24. Загалом ставку дизайнери здебільшого роблять на тканині та кольорі. Літня пора, як завжди, є чудовим періодом для експериментів, тож радимо вдосконалювати образи цікавими головними уборами.

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Хустинки

Цей аксесуар вже можна назвати позачасовим, оскільки тривалий період він не втрачає актуальності. Раніше модниці носити хустинку під сукні та спідниці, а деякі інфлюенсери радо міксують річ зі спортивними штанами та кросівками. Обирайте для себе базові молочні, білі, коричневі чи чорні косинки, але й не забувайте про хіт літа – леопардовий принт.

Пов’язки

Модниці так поспішають зняти замові шапки, що вже на початку весни замінюють їх пов’язками. Ця річ не втрачає популярності навіть в літню пору року. Віддавайте перевагу цього сезону широкій пов’язці в стилі Tenniscore. Вона гарно пасуватиме до жилетки, класичних джинсів та слінгбеків у стилі Old Money.

Кепки

Стилісти рекомендують звертати увагу на класичні спортивні кепки з вузьким козирком. Модні та цікаві варіанти бейсболок на літо шукайте в колекціях брендів Ralph Lauren і Sporty & Rich.

Панами

Милі панами все ще не збираються здавати своїх позицій, тож радимо обирати базові та яскраві кольори, а також робити ставку на денім, який гарно поєднається з джинсами, спідницею, джинсовою сорочкою, комбінезоном та іншим мінімалістичним вбранням.

Капелюхи

Красиві капелюхи однаково ефектно виглядають з сукнями в стилі бохо, з шовковими платтями міді, з сорочками оверсайз та чоботами-козаками. В мережі ви знайдете безліч поєднань, які вам сподобаються і ви захочете повторити.

Створюючи образи з головними уборами, не забувайте про аксесуарну лінійку – окуляри та сумку. Придбати красиві окуляри згідно з останніми тенденціями можна від кількох українських брендів. А які сумки обрати для себе цього літа – читайте в нашому матеріалі.