Самая красивая находка лета – лонгслив, как у Тины Кароль: стильный образ

Украинская певица Тина Кароль настоящая икона стиля. Исполнительница любит эффектные образы, которые позволяют ей оставаться одной из самых стильных звезд украинского шоу-бизнеса. Знаменитость показала эффектный образ, изюминкой которого стал интересный лонгслив.

За личным профилем Тины Кароль следит почти 2 миллиона пользователей. Певица ежедневно делится кадрами из своей личной жизни и демонстрирует красивые образы.

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В одном из своих инстаграм-сторис певица опубликовала фото в наряде, который идеально подойдет для летних или будущих осенних дней.

Образ Тины Кароль

Певица надела темно-синие джинсы клеш, которые дополнила черным поясом с золотой пряжкой. Под джинсы Тина надела обувь на каблуке красного цвета с черным острым носком. По словам стилистов, джинсы клеш надо обязательно носить именно с каблуками. Таким образом они визуально удлинят силуэт и не уменьшат рост.

Сверху Тина Кароль надела лонгслив с картиной "Рождение Венеры" Ботичелли. Такой наряд из полупрозрачного материала-сетки с принтами ангелов или других известных картин снова становится модным

Аутфит певица решила не перезагружать лишними деталями, поэтому просто надела золотые серьги и выпрямила волосы.



Красивый образ певицы / Скриншот из инстаграма Тины Кароль

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