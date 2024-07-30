Независимо от сезона, классические цвета остаются в моде. Самыми популярными являются черный, белый и бежевый. Супермодель Рози Хантингтон-Уайтли известна своей страстью к моде, поэтому показала подписчикам, как эффектно выглядеть в вещах одного цвета.

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Стилем британки восхищаются 20 миллионов подписчиков. Среди них не только модные девушки, но и известные инфлюенсеры, стилисты и редакторы модных изданий. Несмотря на огромное многообразие стилей, Рози всегда выбирает классику и знает, как с помощью базового образа подать себя как королеву.

Образ Рози Хантингтон-Уайтли

Популярная модница примерила льняной топ, который соединила с широкими брюками того же оттенка, создав костюм. Классический образ Рози решила продемонстрировать в двух вариантах. На нескольких кадрах свой аутфит знаменитость дополнила коричневыми солнцезащитными очками, на другой фотографии добавила спортивного стиля и надела светлую кепку от Ralph Lauren.

Манекенщица распустила волосы и довершила look несколькими серебряными кольцами. Макияж Рози сделала в естественных тонах, подчеркнув только пухлые губы коричневой помадой. Фото модель сделала позируя на черном кожаном диване.

Подражая образу Рози Хантингтон-Уайтли, вы можете также совместить верх и низ одного цвета с добавлением аксессуара или головного убора в том же оттенке. Это может быть не только бежевый, но и любой другой цвет из классической палитры.