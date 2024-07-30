35-летняя манекенщица и бывший ангел бельевого бренда Victoria's Secret – одна из самых стильных моделей современности. Ежедневно блондинка показывает в своем инстаграме впечатляющие аутфиты, которыми вдохновляются более 8 миллионов модниц со всего мира. Недавно блондинка создала достаточно легкий образ, который выглядит стильно и интересно.
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Красивый аутфит Эльзы Хоск
Модель надела платье А-силуэта в стиле Dior, впрочем черное платье знаменитость выбрала от собственного бренда HELSA. Черное изделие состояло из облегающей майки на широких бретелях и широкой и объемной юбки длины миди.
Образ Эльза решила дополнить светлыми балетками с острым носком и большим бордовым клатчем из плетеной кожи. В этом году сумки в стиле Bottega Veneta все еще остаются популярными.
Для создания праздничного образа шведская модель сделала на волосах кудри и довершила look массивными серебристыми браслетами на руке.
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