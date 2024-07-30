35-річна манекенниця та колишній ангел білизняного бренду Victoria's Secret – одна з найстильніших моделей сучасності. Щодня білявка показує у своєму інстаграмі вражаючі аутфіти, якими надихаються понад 8 мільйонів модниць зі всього світу. Нещодавно білявка створила досить легкий образ, який виглядає стильно та цікаво.

Читайте також Як мають вигляд найстильніші сукні літа: добірка стильних образів

Красивий аутфіт Ельзи Госк

Модель одягнула сукню А-силуету в стилі Dior, втім чорне плаття знаменитість обрала від власного бренду HELSA. Чорний виріб складався з обтислої майки на широких бретелях та широкої й об’ємної спідниці довжини міді.

Образ Ельза вирішила доповнити світлими балетками з гострим носком та великим бордовим клатчем з плетеної шкіри. Цього року сумки в стилі Bottega Veneta все ще залишаються популярними.

Для створення святкового образу шведська модель зробила на волоссі кучері та довершила look масивними сріблястими браслетами на руці.

Останні образи знаменитостей