Особливе місце цього року посіли сукні в мінімалістичному стилі, в естетиці 90-х років, міні, прозорі, білого кольору, з драпіруванням чи бахромою. Пропонуємо вам розглянути з чим та як саме носити ці плаття.

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Мінімалістичні

Влітку в моді епоха 90-х років та знаковий для того часу мінімалізм. Найбільше дівчатам до душі припали трикотажні сукні. Носити їх можна з кросівками, ніжними балетками чи витонченими босоніжками.

Білий колір

Цей колір заслуговує не меншої уваги, аніж червоний. Білий – це класика, яка ніколи не вийде з моди. Дівчата обирають для себе плаття з виразною фактурою, мереживом та різноманітним декором.

Міні

Плаття довжини міні є досить простими у стилізації. Їх можна носити будь-якого кольору та поєднувати з різноманітним взуттям.

Драпірування

Цього сезону драпірування є доволі актуальним. Спочатку воно з’явилося на подіумі, а потім перенеслося в гардероби модних дівчат. Стилізуйте такі сукні зі слінгбеками, босоніжками чи чоботами.

Бахрома

Найбільше дівчата люблять з такою сукнею складати аутфіти в стилі бохо. Плаття є незамінною складовою пляжного стилю та разом з тим гарно впишеться в міську естетику.

Щодо кольорів, то робіть ставку на базову палітру або відштовхуйтеся від нейтральних чи яскравих відтінків, які однаково пасують в літню пору.