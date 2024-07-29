Особое место в этом году заняли платья в минималистическом стиле, в эстетике 90-х годов, мини, прозрачные, белого цвета, с драпировкой или бахромой. Предлагаем вам рассмотреть с чем и как именно носить эти платья.

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Минималистичные

Летом в моде эпоха 90-х годов и знаковый для того времени минимализм. Больше всего девушкам по душе пришлись трикотажные платья. Носить их можно с кроссовками, нежными балетками или изящными босоножками.

Белый цвет

Этот цвет заслуживает не меньшего внимания, чем красный. Белый – это классика, которая никогда не выйдет из моды. Девушки выбирают для себя платья с выразительной фактурой, кружевом и разнообразным декором.

Мини

Платья длины мини достаточно просты в стилизации. Их можно носить любого цвета и сочетать с разнообразной обувью.

Драпировка

В этом сезоне драпировка довольно актуальна. Сначала она появилась на подиуме, а затем перенеслась в гардеробы модных девушек. Стилизуйте такие платья со слингбеками, босоножками или сапогами.

Бахрома

Больше всего девушки любят с таким платьем составлять аутфиты в стиле бохо. Платье является незаменимой составляющей пляжного стиля и вместе с тем хорошо впишется в городскую эстетику.

По цветам, то делайте ставку на базовую палитру или отталкивайтесь от нейтральных или ярких оттенков, которые одинаково подходят в летнее время.