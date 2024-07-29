Шанувальниці джинсів можуть звернути увагу на мішкуваті моделі, а дівчата, які люблять стиль бохо, радо зможуть приміряти на собі штани кльош та варіанти в стилі печворк.

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Мішкуваті джинси

Останні сезони в моді панують джинси baggy. Вони доволі широкі й ще не всі встигли їх приміряти, втім fashion-експерти кажуть, що вони будуть з нами в моді восени та взимку. Такі фасони з’явилися на подіумах багатьох відомих брендів. Носіть такі джинси з сорочками й топами, жакетами чи водолазками.



Актуальні штани осені 2024 / Фото Vogue

Штани кльош

Штани кльош поверталися в моду минулого сезону, але так і не закріпили позицій, але вже яскраво увійдуть в модну гру цієї осені. Елегантні штани можете носити в костюмних поєднаннях чи доповнювати повітряними блузами, сорочками та жакетами.



Стильні штани осені 2024 / Фото Vogue

Джинси печворк

У моду повертаються джинси створені в техніці печворк. У колекціях брендів джинси були створені з бежевого та білого матеріалу, створивши цікаву мозаїку. Обирайте такі джинси на осінь, як альтернативу класичним моделям.



Актуальні штани осені 2024 / Фото Vogue

Штани карго

Фасон штанів з кишенями буде модним в осінній період, втім цього сезон утилітарний стиль зміниться на елегантний.



Модні штани осені 2024 / Фото Vogue

Штани на високій посадці

Такі штани підходять для офісу, урочистих випадків та навіть повсякденних комплектів. Завищена посадка обов’язково має супроводжуватися широкими штанинами. Обирайте для осені вишукані штани в класичному чи нейтральному кольорі, який пасуватиме до будь-якого базового вбрання.



Актуальні штани осені 2024 / Фото Vogue

До трендових штанів на осінь додавайте шкіряні варіанти та картаті принти, які з новим розмахом з’являться в моді та будуть такими ж популярними, як всі інші вищезазначені вироби.