Це вже відома для користувачів рубрика Ніколаса, яка так полюбилася фанам. Карма вирішив розсекретити прихильникам вартість образу Лопеса.

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Яка вартість аутфіту Амадора Лопеса

Ніколас заскочив Амадора під час прогулянки з мамою. Танцівник не очікував побачити блогера, але радо став відповідати на запитання. Мама хореографа розуміє тільки іспанську мову, тому інфлюєнсер звернувся до неї, вивчивши кілька слів від Лопеса. Цей вчинок потішив артиста, який був вже готовий розповісти про ціни свого образу.

Амадор був одягнений у total білий look, що складався з футболки, шортів, кросівок і шкарпеток. Свій аутфіт він доповнив чорною поясною сумкою та сонцезахисними окулярами.

Кросівки Calvin Klein – 3500 гривень. Шорти – це Mango, максимум – 1500 гривень. Футболка, мені здається десь 350 євро (15 598 гривень). Окуляри це подарунок. Мені сказали, що це Gucci, тому не знаю, чи це правда,

– поділився Лопес.

Хореограф зауважив, що для нього не є важливим одяг, а лише те, що в людини в душі. Водночас Амадор висловився щодо свого українського громадянства, яке отримав у лютому 2022 року.

Я буду тут до останнього. Я вірю в перемогу та буду працювати заради неї. Я буду робити все, щоб наші діти та захисники завжди вірили, що є люди поруч,

– підсумував артист.

Нагадаємо, днями ведучий Анатолій Анатоліч приховав вартість свого образу. Натомість чоловік пожартував над Ніколасом стосовно назви рубрики "Скільки коштує look".