Вона підібрала яскравий верх та світлий низ. Її look виглядає дуже стильно.

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Так, Ірина Федишин обрала ефектну червону блузу на довгий рукав, прикрашену білою вишивкою. Цей яскравий верх співачка поєднала з білою спідницею-шортами від Zara з прорезиненою вишивкою та поясом. Для завершення образу артистка обрала білі кросівки.

Макіяж Федишин був у нюдових тонах, а розпущене волосся зірки додало невимушеності та романтичності.

Зауважимо, раніше стильний літній лук також показала телеведуча Леся Нікітюк. Вона прогулялася в укороченому темно-синьому жилеті з V-подібним вирізом, що відкривав плечі. Свій стильний образ знаменитість доповнила синіми смугастими штанами.