Ведуча вкотре поєднала строгість і жіночність. Леся знає, як зачарувати своїх шанувальників.

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Класичний образ Лесі Нікітюк

Леся постала у вкороченій темно-синій жилетці з V-образним вирізом, який оголив плечі зірки. Розкішний look Нікітюк доповнила синіми штанами у смужку, які вдало підкреслили ноги ведучої. Знаменитість вирішила трохи закрутити волосся, зробивши невеликі хвилі та елегантно розділивши чубчик.

Локони Лесі гарно спадають на її жилетку. Макіяж Нікітюк обрала для себе нюдовий, намалювавши губи ніжною помадою. Свій чарівний образ ведуча завершила акцентними чорними окулярами, які підходять формі її обличчя.

На кадрі Леся тримає однією рукою кавун, роблячи світлину контрастною на тлі її бездоганного образу.

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