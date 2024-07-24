Ведущая в очередной раз соединила строгость и женственность. Леся знает, как очаровать своих поклонников.

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Классический образ Леси Никитюк

Леся предстала в укороченной темно-синей жилетке с V-образным вырезом, который обнажил плечи звезды. Роскошный look Никитюк дополнила синими брюками в полоску, которые удачно подчеркнули ноги ведущей. Знаменитость решила немного закрутить волосы, сделав небольшие волны и элегантно разделив челку.

Локоны Леси красиво спадают на ее жилетку. Макияж Никитюк выбрала для себя нюдовый, нарисовав губы нежной помадой. Свой очаровательный образ ведущая завершила акцентными черными очками, которые подходят форме ее лица.

На кадре Леся держит одной рукой арбуз, делая фотографию контрастной на фоне ее безупречного образа.

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