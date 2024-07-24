Певица Рианна вышла в свет в необычном образе в уличном стиле. Изюминкой этого аутфита были baggy джинсы. Fashion 24 расскажет подробнее об образе артистки и как можно стилизовать мешковатые брюки.
Интересно Их может повторить каждая: лучшие соблазнительные образы Тины Кароль
Рианна вышла на улицы Нью-Йорка в супердлинных мешковатых и рваных джинсах, которые тянулись по тротуару. Она соединила их с бельем от своего бренда Savage x Fenty и полупрозрачным бюстгальтером, который надела как топ. Сверху Рианна надела темную рубашку на пуговицах.
Мешковатые джинсы пополнили гардеробы многих street-style инфлюенсеров. Они свободно сидят на фигуре и часто значительно комфортнее, чем другие виды джинсов. Вот несколько вариантов, как их можно стилизовать.
- Оригинальный топ. Свободный и широкий силуэт мешковатых джинсов позволяет экспериментировать с верхом. В частности, их можно совместить со светлыми топами и полупрозрачными блузами нейтральных оттенков, а особенно белых. Классические и обтягивающие топы тоже будут удачно смотреться с таким типом брюк.
- Обувь с острым носком. Чтобы добавить в образ с baggy джинсами больше чувственности и элегантности, в качестве обуви можно подобрать туфли с острым носком или на каблуке.
- Металлизированные элементы. Блестящие металлизированные топы и аксессуары добавят в образ свежести и яркости. Кроме того, сочетание этих двух трендов будет иметь интересный вид.