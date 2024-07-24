Співачка Ріанна вийшла у світ у незвичному образі у вуличному стилі. Родзинкою цього аутфіту були baggy джинси. Fashion 24 розповість детальніше про образ артистки та як можна стилізувати мішкуваті штани.
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Ріанна вийшла на вулиці Нью-Йорку у супердовгих мішкуватих та рваних джинсах, які тягнулися по тротуарі. Вона поєднала їх з білизною від свого бренду Savage x Fenty та напівпрозорим бюстгальтером, який одягнула як топ. Зверху Ріанна одягнула темну сорочку на ґудзиках.
Мішкуваті джинси поповнили гардероби багатьох street-style інфлюенсерів. Вони вільно сидять на фігурі та часто є значно комфортнішими, ніж інші види джинсів. Ось кілька варіантів, як їх можна стилізувати.
- Оригінальний топ. Вільний та широкий силует мішкуватих джинсів дозволяє експериментувати з верхом. Зокрема, їх можна поєднати зі світлими топами та напівпрозорими блузами нейтральних відтінків, а особливо білих. Класичні та обтислі топи теж матимуть вдалий вигляд з таким типом штанів.
- Взуття з гострим носком. Щоб додати в образ із baggy джинсами більше чуттєвості та елегантності, як взуття можна підібрати туфлі з гострим носком або на підборах.
- Металізовані елементи. Блискучі металізовані топи та аксесуари додадуть в образ свіжості та яскравості. Крім того, поєднання цих двох трендів матиме цікавий вигляд.