Тіна Кароль завжди має розкішний та спокусливий вигляд. Вбрання артистки часто стають джерелом натхнення для багатьох жінок, адже чимало з них можна повторити, пише Fashion 24.

До слова У напівпрозорій сукні з вирізами: Тіна Кароль здивувала розкішним образом на концерті

Білизняна сукня

Тіна Кароль часто обирає білизняні сукні, які додають образу ніжності й спокусливості. Таке вбрання підходить для літніх прогулянок та романтичних побачень. Їх можна доповнити легкими прикрасами на шию.

Образи Тіни Кароль / Фото з інстаграму Тіни Кароль

Елегантний штанний костюм

Тіна Кароль часто обирає штанні костюми для публічних виступів та заходів. Цей образ можна легко повторити, обравши костюм, що підходить саме вам. Важливо, щоб він сидів ідеально. Доповніть його класичними туфлями на підборах та стриманими прикрасами.

Образи Тіни Кароль / Фото з інстаграму Тіни Кароль

Класична червона сукня

Червоний колір додає впевненості та елегантності, тим паче – це колір пристрасті. Тіна Кароль обирає вбрання, яке підкреслює її фігуру, тому й вам варто спробувати такий варіант. Для одного з образів вона одягнула сукню з оголеними плечима, зробивши акцент на розкішних локонах.



Образи Тіни Кароль / Фото з інстаграму Тіни Кароль

Топ та спідниця максі

Одне з бездоганних поєднань на будь-який випадок – це стильний топ та спідниця максі. Для одного зі спокусливих аутфітів артистка підібрала атласне вбрання. Щоб додати образу пікантності, Тіна не одягнула бюстгальтер під топ.

Образи Тіни Кароль / Фото з інстаграму Тіни Кароль

Блузка з вирізом

Тіна Кароль не соромиться підкреслювати декольте у своїх образах. Блузки або кофтинки у такому стилі вона доповнює мереживними спідницями або джинсами з розрізами.. Доповніть такий образ елегантним пучком та прикрасами.

Образи Тіни Кароль / Фото з інстаграму Тіни Кароль

Кожна жінка може надихнутися образами Тіни Кароль та знайти щось своє. Головне – відчувати себе впевнено та комфортно у будь-якому вбранні.