Новий трек співаків розкриває історію складних романтичних стосунків, сповнених туги та емоційної залежності. Разом із композицією виконавці випустили кліп, концепція якого дозволяє глядачам зазирнути за лаштунки творчого процесу.

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Бездоганний образ Тіни Кароль

На сцені львівського комплексу відпочинку Тіна постала у довгій чорній сукні, яка вдало підкреслила струнку фігуру співачки. Вбрання було напівпрозоре, з вирізами по боках та на нозі, що дозволяло Кароль вільно рухатися і забезпечило комфорт на сцені. Сукня виконавиці також повністю відкрила спину Тіни.

Волосся співачка закрутила, зробивши ніжні локони. Втім, свій образ Кароль вирішила не доповнювати прикрасами, а лише нафарбувалася, використавши свою відому червону помаду.

Поява Тіни у неперевершеному образі викликала захват у прихильників. Вони зауважили стиль артистки та її красу. Втім, деякі користувачі вважають look Кароль занадто відвертим.

"Ніжна Тіна";

"Дуже крута сукня. Сучасна. І нічого вона не оголена";

"Ви дуже красива, ніжна, сукня гарна";

"Дизайнер перестарався зі стараннями";

"Начебто співає непогано, але навіщо такі вульгарні вбрання".

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