Вона виставила нові фото в інстаграмі, які збирають тисячі лайків і коментарів. Фани підкреслили, що співачка має неперевершений вигляд.
Вас також може зацікавити З брошкою від українського бренду: Зеленська зачарувала новим ніжним образом на робочій зустрічі
Так, Злата Огнєвіч поділилася серією знімків, на яких позує в леопардовому топі та мініспідниці. На цих фото виконавиця продемонструвала свою струнку фігуру, граційно вигинаючись перед камерою.
Це був вогненний фотосет. Такий же спекотний, як і це літо,
– зазначила артистка.
Фотосесія викликала жваве обговорення в соціальних мережах. Шанувальники захоплено коментують нові світлини зірки.
- "Це що за привабливе тигрятко?!";
- "Це пожежа!";
- "Королева";
- "Схоже, що з сімейства котячих. Напевно, пантерових. Дуже гарний фотосет";
- "Просто пожежа. Дуже класні фото";
- "Космос".
Зауважимо, протягом тривалого часу леопардовий принт вважався ознакою поганого смаку. Для багатьох він і досі залишається ризикованим вибором, як "дешевого" елементу гардероба. Однак останніми роками відбулося справжнє "відродження" леопардового принту у світі моди. Тепер деякі провідні стилісти навіть рекомендують його як обов'язковий елемент. Цей тренд знайшов своє відображення на подіумах світових брендів: Nina Ricci, Celine та Dior. Сьогодні леопардовий принт – це символ сміливості та впевненості у собі, який дозволяє створювати яскраві та незабутні образи.