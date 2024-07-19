Вона виставила нові фото в інстаграмі, які збирають тисячі лайків і коментарів. Фани підкреслили, що співачка має неперевершений вигляд.

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Так, Злата Огнєвіч поділилася серією знімків, на яких позує в леопардовому топі та мініспідниці. На цих фото виконавиця продемонструвала свою струнку фігуру, граційно вигинаючись перед камерою.

Це був вогненний фотосет. Такий же спекотний, як і це літо,

– зазначила артистка.

Фотосесія викликала жваве обговорення в соціальних мережах. Шанувальники захоплено коментують нові світлини зірки.

"Це що за привабливе тигрятко?!";

"Це пожежа!";

"Королева";

"Схоже, що з сімейства котячих. Напевно, пантерових. Дуже гарний фотосет";

"Просто пожежа. Дуже класні фото";

"Космос".

Зауважимо, протягом тривалого часу леопардовий принт вважався ознакою поганого смаку. Для багатьох він і досі залишається ризикованим вибором, як "дешевого" елементу гардероба. Однак останніми роками відбулося справжнє "відродження" леопардового принту у світі моди. Тепер деякі провідні стилісти навіть рекомендують його як обов'язковий елемент. Цей тренд знайшов своє відображення на подіумах світових брендів: Nina Ricci, Celine та Dior. Сьогодні леопардовий принт – це символ сміливості та впевненості у собі, який дозволяє створювати яскраві та незабутні образи.