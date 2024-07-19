Она выставила новые фото в инстаграме, которые собирают тысячи лайков и комментариев. Фаны подчеркнули, что певица выглядит непревзойденно.

Вас также может заинтересовать С брошью от украинского бренда: Зеленская очаровала новым нежным образом на рабочей встрече

Так, Злата Огневич поделилась серией снимков, на которых позирует в леопардовом топе и мини-юбке. На этих фото исполнительница продемонстрировала свою стройную фигуру, грациозно изгибаясь перед камерой.

Это был огненный фотосет. Такой же жаркий, как и это лето,

– отметила артистка.

Фотосессия вызвала оживленное обсуждение в социальных сетях. Поклонники восторженно комментируют новые фотографии звезды.

"Это что за привлекательный тигренок?!";

"Это пожар!";

"Королева";

"Похоже, что из семейства кошачьих. Наверное, пантеровых. Очень красивый фотосет";

"Просто пожар. Очень классные фото";

"Космос".

Заметим, длительное время леопардовый принт считался признаком дурного вкуса. Для многих он до сих пор остается рискованным выбором, как "дешевого" элемента гардероба. Однако в последние годы произошло настоящее "возрождение" леопардового принта в мире моды. Теперь некоторые ведущие стилисты даже рекомендуют его как обязательный элемент. Этот тренд нашел свое отражение на подиумах мировых брендов: Nina Ricci, Celine и Dior. Сегодня леопардовый принт – это символ смелости и уверенности в себе, который позволяет создавать яркие и незабываемые образы.