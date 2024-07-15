Австралійська акторка не оголошувала офіційно про свою вагітність, але вже здійснила другий світський вихід. Вперше папараці заскочили її в Італії. Марго Роббі вагітна вперше, тож в очікуванні на народження первістка.
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Марго Роббі на Вімблдоні
34-річна акторка одягнула драпіровану асиметричну сукню білого кольору в горошок від бренду Alaïa. Сукня була оздоблена шарфом на одному рукаві, який додавав вбранню цікавинки.
Свій образ вона доповнила чорними мюлями на танкетці з відкритими пальцями. Марго також обрала для себе вузьку сумку молочного кольору з чорними вставками від Alaïa. Знаменитість розпустила волосся та одягнула чорні сонцезахисні окуляри.
Красивий образ Марго Роббі / Фото Getty Images
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