Як завжди, дружина президента України мала невимушений та розкішний вигляд в базовому вбранні.

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Красивий образ Олени Зеленської

В аеропорту Шеннон перша леді з’явилася в класичному чорному костюмі, що складався з жакета і штанів палаццо. Під низ Олена Зеленська одягнула білу базову футболку.

Для комфорту перша леді одягнула білі кросівки від бренду New Balance. Вона розпустила волосся та довершила образ чорними сонцезахисними окулярами в круглій оправі. До свого аутфіту Зеленська підібрала сумку від української дизайнерки Аліни Качаровської.

Перша леді обрала для себе трендову сумку-багет Rebecca темно-коричневого кольору за 8 тисяч гривень.



Бездоганний образ Олени Зеленської / Фото Getty Images

Олена Зеленська часто у своїх образах приміряє костюми класичних кольорів, поєднуючи їх з базовими футболками. До них перша леді приміряє туфлі-човники чи кросівки, коли створює розслабленіший образ.

Перша леді одягає спідниці та сукні, але найбільше віддає перевагу штанам палаццо, які їй дуже личать. Також її аутфіти доповнюють ефектні брошки на жакетах. Олена Зеленська разом зі своєю стилісткою здебільшого обирають українські бренди вбрання чи аксесуарів.