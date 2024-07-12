Знаменита акторка любить красиво одягатися. Вона часто співпрацює із зірковими стилістами, які готують для неї телевізійні образи, тож навчилася вже самостійно складати ауфіти, які підкреслюють її відчуття стилю.

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Однак для ефектних кадрів актриса таки запросила модельєрку-консультантку Марину Форбаток, яка придумала для української зірки неймовірний look, а за фото відповідала Анастасія Мажарська.

Перебуваючи в США, Ксенія Мішина вирішила зробити фотосесію в розкішному вбранні одного відтінку. Акторка навіть написала кілька слів про те, як важливо подорожувати та спілкуватися з людьми.

"Це було приголомшливо опинитися на іншому кінці світу, але ще дивовижнішим було в кожному куточку цієї незвіданості зустрічати своїх людей. Я переконана в тому, що ми, люди, знаходимо порятунок один в одному, і навіть якщо зустрічаємося ненадовго, завжди набуваємо безцінний досвід синергії", – зазначила знаменитість.

Ефектний образ Ксенії Мішиної

Модниця одягнула червону сукню на довгий рукав з масивними плечиками, яку довершила коротким корсетом зверху. Таку красиву та незвичну стилізацію актриса вирішила вдосконалити завдяки вініловим лосинам бордового відтінку. Вона вдало підкреслили стрункі ноги знаменитості.

Розкішний образ Ксенія доповнила туфлями на високій платформі та підборах з гострим носком від бренду Versace. Красуня випрямила та розпустила волосся, а на обличчя нанесла мейк в коричневих тінях.

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