Знаменитая актриса любит красиво одеваться. Она часто сотрудничает со звездными стилистами, которые готовят для нее телевизионные образы, поэтому научилась уже самостоятельно составлять ауфиты, которые подчеркивают ее чувство стиля.

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Однако для эффектных кадров актриса таки пригласила модельера-консультанта Марину Форбаток, которая придумала для украинской звезды невероятный look, а за фото отвечала Анастасия Мажарская.

Находясь в США, Ксения Мишина решила сделать фотосессию в роскошном наряде одного оттенка. Актриса даже написала несколько слов о том, как важно путешествовать и общаться с людьми.

"Это было потрясающе оказаться на другом конце света, но еще удивительнее было в каждом уголке этой неизведанности встречать своих людей. Я убеждена в том, что мы, люди, находим спасение друг в друге, и даже если встречаемся ненадолго, всегда приобретаем бесценный опыт синергии", – отметила знаменитость.

Эффектный образ Ксении Мишиной

Модница надела красное платье на длинный рукав с массивными плечиками, которое довершила коротким корсетом сверху. Такую красивую и необычную стилизацию актриса решила усовершенствовать благодаря виниловым лосинам бордового оттенка. Они удачно подчеркнули стройные ноги знаменитости.

Роскошный образ Ксения дополнила туфлями на высокой платформе и каблуках с острым носком от бренда Versace. Красавица выпрямила и распустила волосы, а на лицо нанесла мейк в коричневых тенях.

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