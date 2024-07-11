Джорти (шорти-бермуди з денімової тканини) є доволі суперечливим трендом, оскільки подобаються не всім. Однак Джіджі Хадід завжди обирає те, що їй подобається та залюбки приміряє на собі всілякі цікавинки в речах. Нещодавно під час прогулянки, папараці помітили модель в стильному образі.
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Ефектний образ Джіджі Хадід
Модель одягнула шорти вицвілого чорного деніму з потертими краями. На верх вона одягнула білосніжний кроп-топ, а на низ – червоні кросівки Adidas Gazelle. Джіджі не боїться багатьох кольорів у своєму образі, тож залюбки доповнила look мінімалістичною сумкою жовтого кольору від Miu Miu.
Джіджі одягнула на шию кілька прикрас на шию, сонцезахисні окуляри, а верх волосся зав’язала гумкою.
Варто відзначити, що такі шорти, як в моделі, влітку є особливо популярними, тож можете шукати для себе варіанти в блакитному, білому чи чорному кольорі.
Красивий образ Джіджі Хадід / Фото BACKGRID
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