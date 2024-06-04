Стилістка розповіла, що найтрендовішим варіантом вважається саме пишна мідіспідниця в стилі 50-х років. Вона може бути з бавовни чи льону, зі складками, зборками чи просто A-силуету або й прямою. Тут вже слід обирати відповідно до вашого стилю та особливостей фігури.

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Біла спідниця – тренд літа 2024

Плюс такої спідниці очевидний – вона вражає діапазоном комбінаторики, а це означає, що ви зможете віднайти для себе безліч варіантів стилізації. Окрім того, її можна носити не лише влітку, але й на початку осені.

За словами стилістки, до такої спідниці пасують трендові балетки ( в сітку, Мері Джейн чи з бантиками), лофери, вʼєтнамки, сандалі і підбори. Щодо останнього варіанту взуття, то обирайте для себе босоніжки, туфлі, слінгбеки, мюлі чи навіть чоботи з легкого матеріалу, в яких не буде спекотно влітку.

Спідниця – це універсальний елемент гардероба, тож радо додавайте до свого списку покупок і точно не прогадаєте. Поєднувати її можна з сорочками, жилетами, з топами-бандо, з поло, чорним верхом, жакетами чи бра.



Ефектні образи з білими спідницями / Фото з інстаграму @lest_is_best_fashion



Красиві образи з білими спідницями / Фото з інстаграму @lest_is_best_fashion



Стильні образи з білими спідницями / Фото з інстаграму @lest_is_best_fashion



Красиві образи з білими спідницями / Фото з інстаграму @lest_is_best_fashion



Актуальні образи з білими спідницями / Фото з інстаграму @lest_is_best_fashion



Красиві образи з білими спідницями / Фото з інстаграму @lest_is_best_fashion



Модні образи з білими спідницями / Фото з інстаграму @lest_is_best_fashion



Красиві образи з білими спідницями / Фото з інстаграму @lest_is_best_fashion



Стильні образи з білими спідницями / Фото з інстаграму @lest_is_best_fashion

А ще додамо, що така спідниця має доволі святковий вигляд, тож стане вам в нагоді для образів вихідного дня чи спростить завдання, коли треба буде обирати ауфіт на день народження чи перше побачення.