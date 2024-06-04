Стилистка рассказала, что самым трендовым вариантом считается именно пышная миди-юбка в стиле 50-х годов. Она может быть из хлопка или льна, со складками, сборками или просто A-силуэта или прямой. Здесь уже следует выбирать в соответствии с вашим стилем и особенностями фигуры.

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Белая юбка – тренд лета 2024

Плюс такой юбки очевиден – она поражает диапазоном комбинаторики, а это значит, что вы сможете найти для себя множество вариантов стилизации. Кроме того, ее можно носить не только летом, но и в начале осени.

По словам стилистки, к такой юбке подходят трендовые балетки (в сетку, Мэри Джейн или с бантиками), лоферы, вьетнамки, сандалии и каблуки. Что касается последнего варианта обуви, то выбирайте для себя босоножки, туфли, слингбэки, мюли или даже сапоги из легкого материала, в которых не будет жарко летом.

Юбка – это универсальный элемент гардероба, поэтому с радостью добавляйте в свой список покупок и точно не прогадаете. Сочетать ее можно с рубашками, жилетами, с топами-бандо, с поло, черным верхом, жакетами или бра.



Эффектные образы с белыми юбками / Фото из инстаграма @lest_is_best_fashion



Красивые образы с белыми юбками / Фото из инстаграма @lest_is_best_fashion



Стильные образы с белыми юбками / Фото из инстаграма @lest_is_best_fashion



Красивые образы с белыми юбками / Фото из инстаграма @lest_is_best_fashion



Актуальные образы с белыми юбками / Фото из инстаграма @lest_is_best_fashion



Красивые образы с белыми юбками / Фото из инстаграма @lest_is_best_fashion



Модные образы с белыми юбками / Фото из инстаграма @lest_is_best_fashion



Красивые образы с белыми юбками / Фото из инстаграма @lest_is_best_fashion



Стильные образы с белыми юбками / Фото из инстаграма @lest_is_best_fashion

А еще добавим, что такая юбка имеет довольно праздничный вид, поэтому пригодится вам для образов выходного дня или упростит задачу, когда надо будет выбирать ауфит на день рождения или первое свидание.