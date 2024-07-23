Новый трек певцов раскрывает историю сложных романтических отношений, полных тоски и эмоциональной зависимости. Вместе с композицией исполнители выпустили клип, концепция которого позволяет зрителям заглянуть за кулисы творческого процесса.
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Безупречный образ Тины Кароль
На сцене львовского комплекса отдыха Тина предстала в длинном черном платье, которое удачно подчеркнуло стройную фигуру певицы. Наряд был полупрозрачный, с вырезами по бокам и на ноге, что позволяло Кароль свободно двигаться и обеспечило комфорт на сцене. Платье исполнительницы также полностью открыло спину Тины.
Волосы певица закрутила, сделав нежные локоны. Впрочем, свой образ Кароль решила не дополнять украшениями, а лишь накрасилась, использовав свою известную красную помаду.
Появление Тины в непревзойденном образе вызвало восторг у поклонников. Они отметили стиль артистки и ее красоту. Впрочем, некоторые пользователи считают look Кароль слишком откровенным.
- "Нежная Тина";
- "Очень крутое платье. Современное. И ничего она не обнаженная";
- "Вы очень красивая, нежная, платье красивое";
- "Дизайнер перестарался со стараниями";
- "Вроде бы поёт неплохо, но зачем такие открытые наряды".
Последние стильные образы знаменитостей
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