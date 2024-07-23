Вона вміє поєднувати сміливість та елегантність у своїх аутфітах. Відтак, п'ять найцікавіших луків зірки, які неодмінно стануть в пригоді поціновувачам моди, – далі в матеріалі.

Не пропустіть У напівпрозорій сукні з вирізами: Тіна Кароль здивувала розкішним образом на концерті

Леся не боїться експериментувати й часто дивує публіку сміливими рішеннями. Нещодавно вона з'явилася в білій мінісукні, яка на фотографіях виглядає наче мокра, створюючи ефект прозорості. Цей зухвалий образ одразу привернув увагу шанувальників.



Леся Нікітюк в стильній сукні / Фото з інстаграму телеведучої

Телеведуча у своєму інстаграмі також показала вбрання, якій їй пошили для нового сезону популярного шоу "Хто зверху". Серед них – оригінальна сукня-сорочка кольору хакі. Справжньою перлиною стала її спокуслива напівпрозора сукня, всипана сріблястими паєтками. Не менш вражаюче виглядає темно-синя шовкова сукня в білизняному стилі з витонченими мереживними вставками, що підкреслює жіночність та елегантність телеведучої. Що цікаво, знаменитість одягає ці образи не лише для знімань. Так, в атласній сукні вона прогулялась Одесою.

Леся Нікітюк показала свої стильні літні сукні / Фото з її інстаграму

Окремої уваги заслуговує любов Нікітюк до українських брендів. Одним з її фаворитів є the COAT від дизайнерки Каті Сільченко. Під час недавньої поїздки на рідну Хмельниччину Леся обрала розкішний максісарафан гірчичного кольору. Модель вражає своєю елегантністю: верх прикрашений вишуканими жакардовими вставками, а спідниця зі збірками гармонійно розширюється донизу, створюючи класичний А-силует. Варто зазначити, що ціна такого сарафана сягає 23 780 гривень. Доповнила образ телеведучої оригінальна сумочка у формі квітки та чорні сонцезахисні окуляри.



Леся Нікітюк в сукні від бренду Каті Сільченко / Фото з інстаграму телеведучої