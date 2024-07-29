Королева Летиция вышла на сцену, чтобы вручить награду актеру Майклу Дугласу. Жена Филиппа VI, как всегда, тщательно подошла к своему виду на светском событии и продемонстрировала роскошный look.

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Образ королевы Летиции

Ее Величество появилась в бельевом платье металлик на тонких бретельках длины миди от бренда Boss. Металлизированное платье имеет вид "мокрого шелка", поэтому выглядит довольно роскошно и изысканно. Цена платья составляет почти 700 долларов.

Летиция известна тем, что пропагандирует отечественные испанские бренды и не боится сочетать люксовые вещи с массмаркетом. Свое платье знаменитость дополнила серебристыми босоножками с трендовым квадратным носком от бренда Mango за 40 долларов.

Королева Испании распустила волосы и дополнила образ серебристыми серьгами в виде двух ромбов. Аутфит Летиции дополнял небольшой серебристый клатч.

Если в вашем гардеробе уже есть базовое черное или белое платье, советуем сделать ставку на оттенок металлик, который выглядит достаточно дорого и эффектно.

Недавно, 25 июля, на гала-ужине накануне открытия Олимпийских игр-2024 в Париже, Ее Величество Летиция предстала в черно-белом платье, украшенном серебряно-золотыми украшениями в виде цветов и лепестков от бренда Dior.