За особистим профілем Тіни Кароль стежить майже 2 мільйони користувачів. Співачка щодня ділиться кадрами зі свого особистого життя та демонструє красиві образи.

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В одному зі своїх інстаграм-сторіс співачка опублікувала фото у вбранні, яке ідеально підійде для літніх чи майбутніх осінніх днів.

Образ Тіни Кароль

Співачка одягнула темно-сині джинси кльош, які доповнила чорним поясом із золотою пряжкою. Під джинси Тіна одягнула взуття на підборах червоного кольору з чорним гострим носком. За словами стилістів, джинси кльош треба обов'язково носити саме з підборами. Таким чином вони візуально видовжать силует та не зменшать ріст.

Зверху Тіна Кароль одягнула лонгслів з картиною «Народження Венери» Ботічеллі. Таке вбрання з напівпрозорого матеріалу-сітки з принтами ангелів чи інших відомих картин знову стає модним

Аутфіт співачка вирішила не перезавантажувати зайвими деталями, тому просто одягнула золоті сережки та випрямила волосся.



Красивий образ співачки / Скриншот з інстаграму Тіни Кароль

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