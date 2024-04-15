Его стоимость составляет почти 200 тысяч гривен. Подчеркнем, что look Тины в видеоработе на новую композицию очень хорошо вписался в эстетику Львовского железнодорожного вокзала.
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Что известно о тренче Тины Кароль с вырезами
Стоимость верхней одежды певицы составляет 3,5 тысячи долларов, то есть около 180 тысяч гривен. Его можно приобрести в бренда Thierry Mugler. Выполнен плащ на 65% из полиэстера и на 35% из хлопка. Также он имеет подкладку, вшитый пояс, регулируемые ремешки на рукавах, два нагрудных накладных кармана с клапанами на кнопках, два боковых кармана и тому подобное.
Что известно о последних образах Тины Кароль
- На днях звезда надела удлиненный черный жилет с тонкими серебристыми полосками, украшенный большими золотыми пуговицами. В сочетании с черными расклешенными брюками наряд выглядел очень стильно. Свой лук певица еще дополнила острыми лакированными каблуками, добавив нотку утонченности.
- Недавно исполнительница также опубликовала фотографии с фотосессии, на которых позировала в шелковом мини-платье от Helen Marlen и классическом черном пиджаке от украинского бренда BAZHANE.
- Кроме того, знаменитость до этого постила фото в красном лакированном платье от отечественного бренда Nue. Платье, стоимость которого на сайте бренда составляет 19 тысяч гривен, Тина дополнила лакированными черными туфлями.