К тому же эта инициатива направлена на поддержку женщин и сохранение культурного наследия. По словам дизайнера, изображение мотанок в коллекции является символом добра и защиты для женщин, которые потеряли все из-за войны и сейчас вынуждены начинать жизнь сначала.

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Коллекция "Мотанка" Андре Тана

Как известно, часть денег с проданных футболок этой лимитированной коллекции, переведут на проект "Непокоренная" благотворительного фонда ведущей Лилии Ребрик. В то же время лицом коллекции стала 19-летняя украинская военная Руслана Данилкина, которая потеряла ногу на фронте.

Это очень сильная и энергичная личность, которая олицетворяет украинскую несокрушимость,

– описал девушку дизайнер.

Также Андре сообщил, что в течение первой недели продажи у людей будет возможность получить куклу-мотанку, просто приобретя коллекционную футболку. Впоследствии можно будет купить эти куклы отдельно.

Я сейчас активно изучаю украинскую историю, стараюсь погружаться в нее как можно глубже. Меня очень интересуют и вдохновляют традиции, быт и костюмы наших предков. Одним из таких открытий стала кукла-мотанка, которую вообще изобрели 5 тысяч лет назад и которая еще с давних времен присутствовала в украинской культуре. Это был оберег каждой конкретной семьи, что передавался из поколения в поколение, олицетворяя знания, опыт и силу,

– поделился модельер.



Руслана Данилкина в новой коллекции Андре Тана / Фото пресс-служби

Что известно о Руслане Данилкиной