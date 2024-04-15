До того ж ця ініціатива спрямована на підтримку жінок та збереження культурної спадщини. За словами дизайнера, зображення мотанок у колекції є символом добра та захисту для жінок, які втратили все через війну та зараз змушені починати життя спочатку.

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Колекція "Мотанка" Андре Тана

Як відомо, частину грошей з проданих футболок цієї лімітованої колекції, переведуть на проєкт "Нескорена" благодійного фонду ведучої Лілії Ребрик. Водночас обличчям колекції стала 19-річна українська військова Руслана Данилкіна, яка втратила ногу на фронті.

Це надзвичайно сильна й енергійна особистість, яка уособлює українську незламність,

– описав дівчину дизайнер.

Також Андре повідомив, що протягом першого тижня продажу у людей буде можливість отримати ляльку-мотанку, просто придбавши колекційну футболку. Згодом можна буде купити ці ляльки окремо.

Я зараз активно вивчаю українську історію, намагаюся занурюватися в неї якомога глибше. Мене надзвичайно цікавлять і надихають традиції, побут та костюми наших предків. Одним із таких відкриттів стала лялька-мотанка, яку взагалі винайшли 5 тисяч років тому і яка ще з давніх-давен була присутньою в українській культурі. Це був оберіг кожної конкретної родини, що передавався з покоління в покоління, уособлюючи знання, досвід і силу,

– поділився модельєр.



Руслана Данилкіна в новій колекції Андре Тана / Фото пресслужби

Що відомо про Руслану Данилкіну