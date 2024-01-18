"Железных людей невозможно спрятать, отныне они являются частью нашей страны", – такое выражение мы услышали от украинской защитницы Русланы Данилкиной, которая потеряла ногу на войне. Разговор с героиней состоялся в рамках нового проекта 24 Канала, целью которого является показать, как во время войны меняется индустрия красоты и fashion-индустрия, а наши защитники все чаще становятся лицами рекламных кампаний.

Все мы слышали фразу "красота спасет мир", а теперь с гордостью можем говорить, что это украинская красота спасает мир. 10 лет войны на Донбассе, почти 2 года полномасштабной войны наши герои отдают свое здоровье и жизнь в борьбе за свободу и мир не только в Украине, но и во всем мире.

Украинские парни и девушки возвращаются с фронта с многочисленными физическими и психологическими травмами, из-за чего мы еще больше восхищаемся их несокрушимостью. Для миллионов людей не только в Украине, но и далеко за ее пределами, военные являются примером мужества и жажды жизни. Часто защитники демонстрируют это, появляясь на страницах глянца или становясь частями известных брендов.

В проекте "Красота в несокрушимости" 24 Канал расскажет о том, как герои с ранениями различных видов возвращаются к гражданской жизни и становятся источником вдохновения для миллионов. А также вместе со специалистами выясним, как общество должно принимать людей с инвалидностью, которые привыкают к жизни в относительно мирных городах.

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Первый текст нашего проекта будет посвящен важным социальным вопросам: есть ли необходимость создания инклюзивной одежды для военных с ампутациями и какой должна быть красота в 2024 году. Разобраться в этих вопросах помогут дизайнер Эльвира Гасанова и 20-летняя защитница Руслана Данилкина, которая потеряла ногу на войне.

Я не имею права опускать руки, – Руслана Данилкина о жизни после ранения

Героиня ВСУ Руслана Данилкина является ярким примером того, что жизнь после ампутации может быть не менее яркой, чем раньше. Защитница служила на Херсонщине, где попала под артиллерийский обстрел. Обломки кассетного снаряда пробили насквозь автомобиль, в котором ехала Руслана, и повредили ее ногу.



Руслана Данилкина после ранения / Фото из инстаграма защитницы

После протезирования и реабилитации девушка активно ведет соцсети и отмечает, что психологически ей гораздо легче, когда люди знают и понимают, при каких обстоятельствах получила тяжелое ранение.

Для меня важно рассказывать миру нашу реальность, нашу боль, нашу статистику потерь. Чем больше людей будет об этом знать, тем легче нашим героям. Для меня важно их ментальное здоровье, поэтому, чем больше информации будут иметь гражданские люди, тем быстрее они начнут воспринимать наших "железных" людей,

– поделилась Руслана в интервью 24 Каналу.

Соцсети – это место, где постоянно идут конфликты, есть огромное количество негатива, что может только навредить. Руслана, как и все публичные люди, хорошо знает, что такое хейт, однако совсем не реагирует на него.

Как мне это удается? У меня нет времени, чтобы тратить его на людей, чьи мысли меня не интересуют. Есть много вещей, о которых надо думать и заботиться. С момента ранения я поняла цену времени – его невероятно мало. Если люди находят время, чтобы высказать свое мнение – окей! Я свое время терять не буду!

– подчеркнула Данилкина.



Руслана Данилкина / Фото из инстаграма защитницы

Каждый день мы видим ужасные последствия войны на людях. У каждого из нас есть родные и знакомые, от которых можем услышать реальные истории происходящего на передовой. То, что они проживают ради нас, даже в самые печальные времена мотивирует не отчаиваться, двигаться вперед и продолжать борьбу за победу.

Я не имею права опускать руки, пока люди теряют части тела и гибнут за нашу свободу!

– подчеркнула Руслана.

А военным, которые возвращаются домой с тяжелыми ранениями, мы должны помогать находить свое предназначение в гражданской жизни. Например, привлекать их к социальным проектам, рекламным кампаниям, сотрудничать в разных сферах. Таким образом защитники будут чувствовать, что их ценят, не забывают, а также на собственном примере будут демонстрировать собратьям, что жизнь продолжается и она может быть полноценной.

Делать их – ненормально, – почему нет смысла в создании инклюзивных коллекций одежды

Одним из вариантов того, как объяснить людям, что можно быть красивым и счастливым, несмотря на неполноценное тело, является привлечение людей с инвалидностью к медийности. И это уже показала любимая дизайнер Елены Зеленской – Эльвира Гасанова, которая неоднократно сотрудничала с военными, в частности с теми, кто вернулся домой с тяжелыми ранениями.

Наши защитники примеряли одежду модельера, однако она подчеркивает, что не создавала никаких инклюзивных коллекций, поскольку не видит в этом целесообразности. Более того, никто из военных не говорил о необходимости специальной одежды.

Не должно быть инклюзивных коллекций. Делать их – ненормально. Люди монетизируют все на свете, поэтому разрабатывать специальные коллекции – точно не стоит. Нашим героям нужна обычная одежда, которая будет для них удобной. Нет смысла делать инклюзивные коллекции, ведь протезы полностью повторяют руки и ноги,

– объяснила Эльвира.

В 2023 году совместно с организацией Superhumans, которая занимается реабилитацией раненых военных, Эльвира Гасанова представила совместный благотворительный проект. Моделями в рекламной кампании новой коллекции Damirli были военные ВСУ, которые потеряли конечности во время боевых действий и проходят реабилитацию. Цель такого кампейна – продемонстрировать, что после тяжелых ранений жизнь человека может и должна продолжаться в том же ритме, что и раньше.

Тогда дизайнер подчеркивала: важно видеть военных не через призму их травм и не воспринимать протезы как нечто запретное. Следует отметить, что современные высокотехнологичные протезы не ограничивают человека в повседневной жизни и вполне соответствуют его потребностям.

Сейчас тяжелые времена, все меняется. Мне очень нравится проект Superhumans, поскольку они не зацикливаются именно на войне, а думают о будущем, которое, к сожалению, всех нас ждет. Мы должны понимать, что будет очень много людей с инвалидностью,

– подчеркнула Эльвира.

Компьейн Superhumans и Damirli / Фото из инстаграма бренда

В дальнейшем модельер продолжит сотрудничество в подобных проектах, однако отмечает, что главное во всем держать баланс и вкладывать действительно важные смыслы, а не хайповать на теме войны.

По поводу инклюзивной одежды высказалась и защитница Руслана Данилкина. Девушка также не видит целесообразности в ее пошиве, потому что люди с инвалидностью такие же, как и все остальные.

Но единственное, что может добавить комфорта в одежде – это замки. Замки на штанах и кофтах значительно облегчают добирание к протезу, когда есть необходимость поправить его,

– уточнила Данилкина.



Руслана Данилкина / Фото из инстаграма защитницы

Мы все чаще видим людей с инвалидностью на больших экранах, однако часто не знаем, как вести себя, встретив человека с инвалидностью на улице. Как правильно действовать, подскажет психолог Роман Зиненко.

Есть ли место для жалости: как общество должно принимать людей с инвалидностью

Полномасштабная война продолжается почти два года и сейчас мы начали привыкать к тому, что наши защитники возвращаются с фронта с различными травмами. И адаптируются к соответствующим реалиям жизни.

Однако несмотря ни на что они остаются полноценными личностями. Люди с инвалидностью – это такие же люди, как все остальные, просто у них есть определенная особенность. И этой особенностью является инвалидность, объяснил Роман.

Общество должно воспринимать их полноценными личностями. Тогда не будет жалости, которая людям с инвалидностью совсем не нужна. Прежде всего им необходимо нормальное общение,

– подчеркнул психолог.

Следует отметить, что во время общения не стоит спрашивать о ранении. Если собеседник будет чувствовать доверие, то сам впоследствии расскажет то, что посчитает нужным. Людям с инвалидностью важно сначала принять тот факт, что жизнь уже не будет такой, как раньше, однако в ней все равно есть много светлого и хорошего. Только в таком случае они смогут не стесняться себя и продолжать полноценно жить.

Каждому человеку нужно время, чтобы принять, а не отрицать факт, который есть. И нет какого-то универсального промежутка времени, за который это происходит. Все индивидуально. Однако если военнослужащий открыто говорит о своих травмах, не стесняется появляться на публике, то это признак того, что он или уже принял этот факт, или на пути к его принятию,

– подчеркнул Роман.

Железных людей невозможно скрыть, – почему важна медийность военных с ампутациями

Руслана – одна из тех, кто отдал свое здоровье ради будущего Украины, а теперь вдохновляет своей несокрушимостью миллионы других людей. Защитница стала главной героиней съемки новогоднего кампейна бренда GASANOVA. История этой 19-летней девушки является примером мужества и решимости, а также пронзительным напоминанием о том, что, несмотря на праздничные дни, эхо войны резонирует в наших сердцах.

Эльвира и Руслана познакомились перед Саммитом Первых Леди. Тогда дизайнер лично готовила защитницу к этому мероприятию. Впоследствии предложила сотрудничество. Данилкина с радостью приняла предложение и благодарна Гасановой за то, что продвигает нашу современность, открывает новые тенденции и показывает, какой может быть красота настоящего.

Мне очень хотелось, чтобы к этой съемке присоединилась Руся, потому что она – настоящая героиня: молодая, красивая, энергичная, которая уже очень много пережила, как на свой, совсем детский, возраст,

– рассказала Эльвира для 24 Канала.



Руслана Данилкина в компейне GASANOVA / Фото из инстаграма бренда

Дизайнер добавила, что даже в создании праздничной одежды, мы должны помнить о времени, в которое живем. В то же время наряд является универсальным и подойдет абсолютно каждой женщине.

Сама же Руслана призналась, что сотрудничество с GASANOVA было для нее о чем-то эмоциональном, наполненном красотой, силой и болью нашей нации.

Несмотря на обстоятельства нашего времени, мы не должны забывать о себе. Мы должны заботиться о себе!

– подчеркнула героиня.



Руслана Данилкина в компейне GASANOVA / Фото из инстаграма бренда

Руслана отметила, что такие коллаборации показывают военным, что о них не забывают. Популяризируя наших защитников, мы постоянно напоминаем стране о них, делаем их современным эталоном красоты.

"Быть военным сейчас – это о сознательном и смелом выборе, это о героизме и патриотизме. Поэтому постоянно надо напоминать гражданским, благодаря кому они сейчас могут жить", – подчеркнула Данилкина.

Железных людей невозможно спрятать. Отныне они являются частью нашей страны. К большому сожалению, таких людей становится все больше. Мы должны популяризировать и продвигать тех, чьи тела подверглись страшным последствиям. По моему мнению, это надо делать для того, чтобы объяснять людям – красивыми и счастливыми можно быть и несмотря на неполноценное тело,

– высказалась Руслана относительно публичности военных.



Руслана Данилкина в компейне GASANOVA / Фото из инстаграма бренда

Мы должны показывать людям, что красота уже не та, какой была когда-то. И это касается различных сфер жизни. Время и обстоятельства меняют все. Красивыми можно быть и без конечностей, с ожогами на теле и даже большими шрамами. Все это должно напоминать людям, какой ценой и болью завоевывается наша независимость.

Чем больше людей с отражением войны на теле будет появляться в публичном пространстве, тем быстрее мы поймем, что это нормально, тем быстрее привыкнем к этому. И тем легче будет этим людям выходить на улицу, не стесняясь себя.