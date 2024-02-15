Фотосессии для Тины Кароль делает звездный фотограф Михаил Федорак. Именно в его объективе певица позировала на последних фотосессиях, поэтому снова поделилась порцией свежих кадров.

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Образ Тины Кароль

Исполнительница позировала в белой студии сидя на декоративных ступеньках. Тина выбрала для себя латексное платье красного цвета. Наряд из блестящей искусственной лакированной кожи невероятно подчеркивал фигуру певицы.

Красивое платье Тина выбрала для себя от украинского бренда Nue. Стоит оно на сайте бренда 19 тысяч гривен. Образ певица дополнила лакированными черными туфлями, своей фирменной укладкой и макияжем в коричневых тонах.

Платья и другие разнообразные вещи от бренда Nue одевают не только украинские звезды, но и мировые модницы и инфлюенсерки. В наряде от Nue появлялись Приянка Чопра, Кьяра Ферраньи, Леони Ганне и многие другие известные девушки.

Что известно о бренде Nue

Бренд запустили в Киеве в 2019 году. Nue представляет вечернюю одежду, которая вдохновлена голливудским гламуром. Каждая вещь от этого бренда – особая и неповторимая, которая способна превратить простой образ в роскошный.

Основательница бренда Виктория Удина дополняет вещи стразами, которые уже стали определенной фишкой марки. В одном из своих интервью дизайнер рассказала, что на изготовление некоторых изделий может уйти 40 часов. Впрочем, Виктория гордится своим брендом, поскольку на весь мир имеет возможность продемонстрировать талантливость наших мастеров, креативность и значимость ручного труда.