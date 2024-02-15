Фотосесії для Тіни Кароль робить зірковий фотограф Михайло Федорак. Саме у його об’єктиві співачка позувала на останніх фотосесіях, тож знову поділилася порцією свіжих кадрів.

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Образ Тіни Кароль

Виконавиця позувала у білій студії сидячи на декоративних східцях. Тіна обрала для себе латексну сукню червоного кольору. Вбрання з блискучої штучної лакованої шкіри неймовірно підкреслювало фігуру співачки.

Красиву сукню Тіна обрала для себе від українського бренду Nue. Коштує таке плаття на сайті бренду 19 тисяч гривень. Образ співачка доповнила лакованими чорними туфлями, своєю фірмовою укладкою та макіяжем в коричневих тонах.

Сукні та інші різноманітні речі від бренду Nue одягають не лише українські зірки, але й світові модниці та інфлюенсерки. У вбранні від Nue з’являлися Пріянка Чопра, К’яра Ферраньї, Леоні Ганне та багато інших відомих дівчат.

Що відомо про бренд Nue

Бренд запустили в Києві у 2019 році. Nue презентує вечірній одяг, який натхненний голлівудським гламуром. Кожна річ від цього бренду – особлива та неповторна, яка здатна перетворити простий образ на розкішний.

Засновниця бренду Вікторія Удіна доповнює речі стразами, які вже стали певною фішкою марки. В одному зі своїх інтерв’ю дизайнерка розповіла, що на виготовлення деяких виробів може піти 40 годин. Втім, Вікторія пишається своїм брендом, оскільки на увесь світ має можливість продемонструвати талановитість наших майстрів, креативність та вагомість ручної праці.