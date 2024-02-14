За инстаграм-страницей Леси Никитюк следит более 4 миллионов поклонников, поэтому она часто делится с аудиторией кадрами с фотосессий или фотографиями со съемочной площадки.
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14 февраля телеведущая поздравила всех с Днем Валентина и опубликовала новое фото. Леся также символично попросила подписчиков "сдать на валентинки по 14 гривен", то есть задонатить на ВСУ.
Очень случайное фото, но сборы в сторис неслучайны! Верю что любовь спасет этот мир, но пока нас спасают ВСУ! Поэтому дорогие мои, любимые люди, я вас поздравляю и прошу сдать на "валентинки" по 14 грн,
– написала Леся Никитюк.
Образ Леси Никитюк
Телеведущая предстала перед камерой фотографа в черном комбинезоне, который подчеркивал ее стройную талию и длинные ноги. Образ дополнили красные туфли, часы и браслеты на руках.
Для такого эффектного фото Леся Никитюк даже несколько прибегла к перевоплощению и примерила белый парик. Знаменитость сделала фото на белом фоне и опубликовала несколько фотографий с различным позированием.
Поклонники, как всегда, понравили себе новый образ Леси и уже засыпали ее приятными словами:
- "Богиня";
- "Никитюк – Кардашян";
- "Вы лучшая валентинка, которую я когда-либо видела в своей жизни";
- "Вау! Шикарная красавица";
- "Леся просто львица".
Леся Никитюк часто устраивает фотосессии и демонстрирует подписчикам эффектные образы, которые собирают тысячи лайков.
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