Його вартість становить майже 200 тисяч гривень. Підкреслимо, що look Тіни у відеороботі на нову композицію дуже гарно вписався в естетику Львівського залізничного вокзалу.

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Що відомо про тренч Тіни Кароль з вирізами

Вартість верхнього одягу співачки становить 3,5 тисячі доларів, тобто близько 180 тисяч гривень. Його можна придбати в бренду Thierry Mugler. Виконаний плащ на 65% з поліестеру та на 35% з бавовни. Також він має підкладку, вшитий пояс, регульовані ремінці на рукавах, дві нагрудні накладні кишені з клапанами на кнопках, дві бічні кишені тощо.

Що відомо про останні образи Тіни Кароль