Його вартість становить майже 200 тисяч гривень. Підкреслимо, що look Тіни у відеороботі на нову композицію дуже гарно вписався в естетику Львівського залізничного вокзалу.
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Що відомо про тренч Тіни Кароль з вирізами
Вартість верхнього одягу співачки становить 3,5 тисячі доларів, тобто близько 180 тисяч гривень. Його можна придбати в бренду Thierry Mugler. Виконаний плащ на 65% з поліестеру та на 35% з бавовни. Також він має підкладку, вшитий пояс, регульовані ремінці на рукавах, дві нагрудні накладні кишені з клапанами на кнопках, дві бічні кишені тощо.
Що відомо про останні образи Тіни Кароль
- Днями зірка одягнула подовжений чорний жилет з тонкими сріблястими смужками, прикрашений великими золотими ґудзиками. У поєднанні з чорними розкльошеними штанами вбрання виглядало дуже стильно. Свій лук співачка ще доповнила гострими лакованими підборами, додавши нотку витонченості.
- Нещодавно виконавиця також опублікувала світлини з фотосесії, на яких позувала у шовковій мінісукні від Helen Marlen та класичному чорному піджаку від українського бренду BAZHANE.
- Крім того, знаменитість до цього постила фото в червоній лакованій сукні від вітчизняного бренду Nue. Плаття, вартість якого на сайті бренду становить 19 тисяч гривень, Тіна доповнила лакованими чорними туфлями.