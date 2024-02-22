Украинская исполнительница уже не впервые показывает своей аудитории фотографии, которые сделал для нее известный фэшн-фотограф и портретист Михаил Федорак.
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Звезда опубликовала в инстаграме студийные фото в элегантном и несколько сексуальном наряде, который ей очень подходит.
Образ Тины Кароль
Для фотосессии певица выбрала для себя шелковое мини-платье на бретелях от магазина Helen Marlen, в котором собраны товары от мировых брендов. Как всегда, Тина выбрала платье с немалым вырезом, которое подчеркнуло ее зону декольте.
Певица позировала сидя на кресле, поэтому сверху накинула классический пиджак черного цвета от украинского бренда BAZHANE, который заснвали в 2019 году. Недавно шубу от этого бренда надевала американская актриса Келли Разерфорд.
Тина Кароль только распустила волосы и позировала перед камерой с естественным мейком и без украшений. Серию фотографий исполнительница подписала размышлениями о харизме.
Разнообразие вкусов, порождает лучшее. Не терять своей личности и противоречия в характере – это харизма,
– написала певица.
Поклонники обожают фотографии Тины Кароль, поэтому написали ей немало приятных слов в комментариях:
- "Очень красивая";
- "Невероятная";
- "Какая красивая";
- "Непревзойденная";
- "Самая лучшая".
Нежный образ Тины Кароль / Фото из инстаграма певицы
Нежный образ Тины Кароль / Фото из инстаграма певицы
Последние образы Тины Кароль
- Тина Кароль позировала в красном латексном платье-бюстье длины миди от украинского бренда Nue за 19 тысяч гривен.
- Певица надела белую длинную дубленку с овчиной от украинского бренда GOT'S label за 48 тысяч гривен.
- Исполнительница предстала перед поклонниками в платье макси, где акцентной частью было декольте.