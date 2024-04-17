Девушка продолжает лечение хронической головной боли, однако не падает духом. Иногда Екатерина радует поклонников стильными кадрами.

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Стильный look Екатерины Тышкевич

Актриса опубликовала в соцсетях серию фото, которые сделала в белоснежной студии. Екатерина предстала перед камерой в длинном платье плиссе трендового красного цвета. Такой наряд удачно подчеркнул фигуру актрисы. Волосы Тышкевич уложила назад, а на лице сделала макияж с коричневыми тенями на веках и малиновым блеском на губах. Довершила женственный и соблазнительный аутфит изысканными серьгами.

Екатерина Тышкевич на фотосессии / Фото из инстаграма актрисы

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