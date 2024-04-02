Знаменитая ведущая любит стильно одеваться и всячески это демонстрирует во время публичных выходов. Весна в этом году довольно своевременная, поэтому уже радует нас солнечными и теплыми днями. Недавно Маша Ефросинина устроила фотосессию и показала на своем примере с чем можно носить клетчатое пальто.

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Образ Маши Ефросининой

Ефросинина сделала несколько фотографий на улицах Киева. Для стильных фото она выбрала базовый наряд, который хорошо сочетается между собой. Знаменитость надела бежевый лонгслив на пуговицах и добавила на низ черные джинсы клеш.

Сверху она надела клетчатое пальто с пуговицами и карманами ниже колен в кремовом оттенке. Образ дополнили сапоги на каблуках черного цвета.

Нежный аутфит телеведущая довершила светло-коричневыми очками и черной сумкой от бренда Saint Laurent с золотыми буквами. На сайте бренда похожая модель только с черной гравировкой стоит 2520 евро (более 105 тысяч гривен).



Сумка от бренда Saint Laurent / Фото YSL

Стоит отметить, что образ Маши Ефросининой является базовым и легким в повторении. Бежевый лонгслив и черные джинсы – это составляющая капсулы для весеннего сезона. Клетчатые пальто не являются фаворитами весны, впрочем они считаются вечной классикой и всегда будут актуальными, а черная сумка с ручками – это безусловно та вещь, которая должна быть в гардеробе каждой девушки.